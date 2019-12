Öffentlicher Personennahverkehr 2020

Kommenden Sonntag wird, wie jedes Jahr um diese Zeit, europaweit der neue Fahrplan in Kraft treten. Ein Exemplar des praktischen Taschenfahrplans der regionalen Verbindungen wurde bereits an die Haushalte zugestellt.

Wie im vergangenen Jahr beinhaltet der Fahrplan 2020 die Abfahrtszeiten in den Gemeinden der Region amKumma sowie der Stadt Hohenems gemeinsam. Exemplare des kleinen Fahrplanheftchens sind in allen Rathäusern bzw. Gemeindeämtern und im Kundenbüro am Bahnhof Hohenems erhältlich.