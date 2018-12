Öffentlicher Personennahverkehr 2019

Vergangenen Sonntag ist, wie jedes Jahr um diese Zeit, europaweit der neue Fahrplan in Kraft getreten. Ein Exemplar des praktischen Taschenfahrplanes der regionalen Verbindungen wurde vergangene Woche an die Haushalte zugestellt.

Mit der neuen Handy-App „FAIRTIQ“ bietet der Verkehrsverbund Vorarlberg (VVV) seit September Österreichs einfachstes Öffi-Ticket an. Der Fahrgast startet seine Fahrt vor dem Einstieg am eigenen Handy mit einer simplen Wischbewegung. Die App registriert die zurückgelegte Strecke, nach dem Ausstieg wird die Fahrt in „FAIRTIQ“ ebenso einfach beendet wie sie begonnen wurde. Vergisst man auf das Check-Out, wird dies von der App automatisch erkannt und die Nutzer werden daran erinnert. Alle Fahrten eines Tages werden im Nachhinein abgerechnet.