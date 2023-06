Öffentliche Beschaffung verursacht viel CO2-Ausstoß

Staatliche Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen verursacht knapp acht Prozent des heimischen CO2-Ausstoßes. Wäre die öffentliche Beschaffung stärker auf die Einhaltung ökologischer Kriterien abgestellt, dann könnte auch der heimische CO2-Fußabdruck gesenkt werden, sagt Christan Berger, Wirtschaftspolitik-Experte der AK Wien. Neben ökologischen fordert die AK auch die Einhaltung sozialer Kriterien, die neben dem Preis für den Zuschlag entscheidend sein sollen.

Die öffentliche Beschaffung verursacht jährlich 19,5 Mio. Tonnen CO2-Emissionen. Davon fallen allerdings nur 29 Prozent oder 5,6 Mio. Tonnen in Österreich an - bei einem österreichischen Gesamtausstoß von 73,6 Mio. Tonnen (2020). Jeweils gut ein Drittel sind den anderen EU-Ländern bzw. dem "Rest der Welt" zuzurechnen. "Da die Klimakrise ein globales Problem ist, ist es wichtig, auch Emissionen, die in anderen Ländern entstehen, zu reduzieren, auch wenn diese schwieriger zu erfassen sind", heißt es in der Studie.