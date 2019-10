ÖFB U19 Frauen Nationalteam mit Anna Bereuter erfolgreich

Auch im 2. Spiel der Qualifikationsrunde-Gruppe 6 feierte das ÖFB U19 Frauen-Nationalteam einen Sieg.

Nach dem 2:0 Auftaktsieg über Israel, schossen die ÖFB Girls mit unserer Anna Bereuter diesmal Lettland mit 6:0 aus dem Stadion. Mit diesem Erfolg fixierte das ÖFB U19 Frauenteam bereits vor der abschließenden Partie morgen Montag gegen die Schweiz den Aufstieg in die Eliterunde. Gratulation an das Team von Teamchef Michael Steiner für den frühzeitig fixierten Einzug unter die 28 besten Teams Europas.

Die Partie gegen die Schweizerinnen steigt am Montag den 7. Oktober um 16 Uhr in Bad Wimsbach und wird vom ÖFB TV live übertragen.