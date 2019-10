ÖFB U17-Frauen stürmen zum Gruppensieg

Das U17 Frauen-Nationalteam (2003) mit unserer Patricia Pfanner als Kapitän und der Übersaxnerin Caro Fritsch (Dornbirn) wird seiner Favoritenrolle bei der 1. EM-Qualifikationsrunde in der Slowakei eindrucksvoll gerecht.

Vor allem in der ersten Halbzeit waren die Österreicherinnen drückend überlegen und verzeichneten zahlreichen Torchancen. “Es war eine Topleistung von uns. Wir hatten sehr viele Ballgewinne und hätten schon in der ersten Halbzeit höher führen müssen”, so Teamchef Markus Hackl.