ÖFB-Teamchef Rangnick wird vor Leipzig gegen ManCity geehrt

Mehr als dreieinhalb Jahre nach seinem Abgang wird ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick am Mittwoch offiziell für seine Aufbauarbeit beim deutschen Fußball-Bundesligisten RB Leipzig geehrt und verabschiedet. Vor dem Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Manchester City (21.00 Uhr) wird der frühere Club-Boss Oliver Mintzlaff eine Rede halten und Rangnick für seine Arbeit danken.

"Er hat an dem, was hier entstanden ist, einen maßgeblichen Anteil. Was wir hier erleben dürfen, ist sehr, sehr viel Ralf Rangnick", sagte Leipzig-Trainer Marco Rose. Der 46-Jährige war einst von Rangnick als Jugendtrainer nach Salzburg geholt worden und landete nach den Stationen in Dortmund und Mönchengladbach schließlich wieder in seiner Heimatstadt.