ÖFB-Team in WM-Qualifikation vor Pflichtsieg gegen Färöer

Vor dem WM-Qualifikationsspiel am Sonntag (20.45 Uhr/live ORF 1, DAZN) im Wiener Happel-Stadion gegen die Färöer ist die Ausgangsposition für Österreichs Fußball-Nationalmannschaft klar. Alles andere als ein Sieg über die Nummer 107 der FIFA-Weltrangliste wäre nicht nur eine Blamage, sondern auch ein massiver Rückschlag im Kampf um einen Startplatz bei der Endrunde 2022 in Katar. Teamchef Franco Foda gab die Marschrichtung vor: "Für uns zählen nur drei Punkte."

Der Coach kündigte im Vergleich zum 2:2 am Donnerstag in Glasgow gegen Schottland "drei oder vier" Veränderungen an. Ob die zuletzt angeschlagenen Marcel Sabitzer und Valentino Lazaro einsatzbereit sind, entschied sich wohl erst im Abschlusstraining am Samstagabend. Definitiv fehlen werden die verletzten Martin Hinteregger, Julian Baumgartlinger und Konrad Laimer sowie der in China weilende Marko Arnautovic.

Die Färöer starteten am Donnerstag so wie Österreich mit einem Unentschieden in die WM-Qualifikation - gegen die Republik Moldau gab es auswärts ein 1:1. Da die Inselkicker im Vorjahr ihre Nations-League-Gruppe in Liga D ohne Niederlage für sich entschieden, ist die Truppe des schwedischen Trainers Hakan Ericson nun schon seit sieben Bewerbspartien ungeschlagen. "Sie spielen kompakt in einem 4-4-2, versuchen aber auch, Fußball zu spielen", sagte Foda. "Sie haben sich in den letzten Jahren extrem weiterentwickelt und haben viele Legionäre."