ÖFB-Team in Glasgow wohl auch ohne Grbic

Österreichs Nationalteam muss zum WM-Qualifikations-Auftakt am Donnerstag gegen Schottland nicht nur auf die Deutschland-Legionäre, sondern wohl auch auf Adrian Grbic verzichten. Wie die französische Fußball-Liga (LFP) am Mittwoch mitteilte, werden die Clubs der ersten und zweiten Liga ihre Spieler nicht für Länderspiele außerhalb der EU und des weiteren Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) zur Verfügung stellen. Demnach kann Grbic nicht nach Glasgow reisen.

In Frankreich besagen die Corona-Reisebeschränkungen, dass Rückkehrer aus einem Nicht-EU/EWR-Land für 14 Tage in Quarantäne müssen. Dadurch entfällt wiederum laut FIFA-Vorgaben die Abstellpflicht der Vereine. Beim ÖFB war man in den vergangenen Tagen optimistisch gewesen, eine Ausnahmeregelung für Grbic erwirken zu können. Diese Hoffnungen dürften sich nun zerschlagen haben.