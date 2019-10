ÖFB-Spieler blicken nach 3:1 über Israel auf Slowenien

Von einem glanzvollen Auftritt war Österreichs Fußball-Nationalmannschaft gegen Israel weit entfernt, den Zweck erfüllt hat das EM-Qualifikationsspiel im Happel-Stadion aber allemal. Durch den 3:1-Sieg und nordmazedonische Schützenhilfe rückte die ÖFB-Auswahl in Gruppe G auf Platz zwei vor und brachte sich im Rennen um eine EURO-2020-Teilnahme in eine aussichtsreiche Position.

Bei einem Sieg am Sonntag in Slowenien wäre man dem Startplatz schon ganz nahe, wie Aleksandar Dragovic betonte. "Wenn wir da gewinnen, können wir vielleicht träumen, bei der EM dabei zu sein." Der Leverkusen-Profi gab die Marschroute vor: "Wir wollen drei Punkte holen. Egal, wer spielt, jeder muss für Österreich bis zum Umfallen kämpfen, und das wird auch jeder tun, denke ich."

Generell sieht der Salzburger beim Nationalteam eine positive Entwicklung und untermauerte diese These mit dem Hinweis darauf, dass man in dieser Qualifikation zweimal - im Juni in Nordmazedonien und am Donnerstag gegen Israel - einen Rückstand in einen Sieg verwandelte. "Die Mannschaft ist mental stark und gefestigt. Wir haben bewiesen, dass wir Rückschläge wegstecken können", erklärte Baumgartlinger.