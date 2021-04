ÖFB-Routinier Dragovic über Super-League-Aus erleichtert

Aleksandar Dragovic ist erleichtert, dass die Idee einer exklusiven Super League nicht in die Tat umgesetzt wird. "Das wäre eine Tragödie gewesen", sagte der ÖFB-Nationalspieler im Gespräch mit der APA - Austria Presse Agentur. Fußball lebe von Emotionen und von den Fans. Vor welchen der 30-Jährige seine eigene Karriere im Sommer fortsetzt, könnte sich noch vor der EM entscheiden. Bei seinem aktuellen Club Bayer Leverkusen wird es nicht sein.

"Es gibt zwei, drei Optionen, die ich mir durch den Kopf gehen lassen muss", erklärte Dragovic. Roter Stern Belgrad sei eine davon, bestätigte der Verteidiger. Spielzeit sei ihm wichtiger als Geld. "Wenn ich nicht Woche für Woche spiele, bin ich unglücklich. Dafür bin ich Fußballer geworden. Da spiele ich lieber für ein paar Euro weniger in einer schlechteren Mannschaft oder in einer schlechteren Liga und bin glücklich."

In Leverkusen hat der ÖFB-Routinier keine Zukunft. Sein Vertrag läuft im Sommer aus, seit der Amtsübernahme von Interimscoach Hannes Wolf vor vier Wochen hat er nicht eine Sekunde gespielt. "Es ist eine sehr, sehr schwierige Phase", sagte Dragovic. Er hoffe, vor der EM noch "ein paar Spielminuten" zu bekommen. "Ich versuche, die vier Wochen so gut wie möglich runterzubringen. Ich kann nur Vollgas geben in jedem Training. Dann wird ein neues Kapitel aufgemacht."