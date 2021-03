ÖFB-Präsident Windtner gegen Boykott der Katar-WM

Mit dem Beginn der Qualifikation für die Fußball-WM in Katar ist auch die Menschenrechtssituation im Austragungsland der Endrunde 2022 wieder in den Fokus gerückt. Bisher gab es wegen der Menschenrechtsverletzungen öffentlichkeitswirksame Proteste der Nationalmannschaften von Deutschland, Norwegen und der Niederlande. Beim ÖFB hält man sich mit derartigen Aktionen zumindest vorerst zurück.

Über die aktuelle Menschenrechtslage im arabischen Land macht sich der Oberösterreicher keine Illusionen. "Natürlich ist die Situation nicht mit der in Ländern in der freien demokratischen Welt vergleichbar, das hat man aber bei der Vergabe an Katar mitbedenken müssen und offensichtlich in Kauf genommen", erklärte Windtner.