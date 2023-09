ÖFB-Frauen zum Nations-League-Start ohne Hickelsberger

Für Österreichs Frauen-Fußball-Teamchefin Irene Fuhrmann hat sich die Personalsituation vor dem Start in die Nations League gebessert. Unter den 24 Spielerinnen, die am Freitag für die Duelle mit Norwegen und Frankreich nominiert wurden, befinden sich auch Stützen wie Verena Hanshaw, Nicole Billa oder Katharina Naschenweng, die zuletzt allesamt gefehlt hatten. Bitter ist, dass mit Julia Hickelsberger-Füller Österreichs Fußballerin des Jahres 2022 neuerlich verletzt fehlt.

Die ÖFB-Truppe startet am 22. September in Oslo in die Premiere des neuen Bewerbes, vier Tage später ist WM-Viertelfinalist Frankreich in der Generali Arena in Wien zu Gast. Bei dieser Partie wird der bisherige ÖFB-Frauen-Zuschauerrekord von 3.600 aus dem Jahr 2012 deutlich übertroffen.

Fixe Heimstätte wird der Viola Park jedenfalls vorerst nicht. Die ÖFB-Frauen wollen sich in ganz Österreich präsentieren. Am Freitag wurde bekanntgegeben, dass das zweite Heimspiel gegen Portugal am 27. Oktober (18.00 Uhr) in Altach über die Bühne gehen wird. "Wir sind zuversichtlich, dass wir auch da eine ordentliche Kulisse bewerkstelligen können", sagte Neuhold. In Vorarlberg genießt der Frauenfußball einen hohen Stellenwert, in der Bundesliga sind mit Altach/Vorderland und Lustenau/Dornbirn auch zwei Teams vertreten.