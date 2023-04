ÖFB-Frauen wollen im Test gegen Tschechien nachlegen

Mit dem Rückenwind vom Last-Minute-Sieg gegen Belgien will das österreichische Frauen-Fußball-Nationalteam mit einem zweiten Erfolg innerhalb kurzer Zeit kräftig Selbstvertrauen für die anstehende Nations League sammeln. Im vorletzten Test vor dem erstmaligen Start des UEFA-Bewerbs im Herbst bekommt es die Truppe von Teamchefin Irene Fuhrmann am Dienstag (19.15 Uhr/live ORF Sport +) in Wiener Neustadt mit Tschechien zu tun. Der Siegeshunger im rot-weiß-roten Lager ist groß.

"Wir wollen das Spiel auf jeden Fall gewinnen. Es ist unser Anspruch, den Gegner zu dominieren", betonte Fuhrmann am Montag. Rekordnationalspielerin Sarah Puntigam, die gegen Belgien zum ersten Mal unter Fuhrmann zu Beginn geschont worden war, pflichtete ihrer Trainerin bei. "Es ist wichtig, dass wir diesen Lehrgang positiv mit einem Sieg und einem guten Gefühl abschließen", sagte die Köln-Legionärin, die sich am Sonntag mit ihren Teamkolleginnen über einen kleinen Schoko-Osterhasen als Geschenk freuen durfte.

Der Sieg gegen die "Red Flames" (3:2) nach 0:2-Rückstand am vergangenen Freitag verschönerte das Osterfest im ÖFB-Lager. "Die Stimmung ist sehr gut. Wenn man so eine Aufholjagd schafft, entfacht das auch wieder Kräfte", sagte Fuhrmann. Mit Tschechien erwartet die 42-Jährige einen Gegner, der defensiv schwer zu knacken sein wird. "Aber wir haben mittlerweile die Werkzeuge", betonte Fuhrmann, die auf alle Kaderspielerinnen zurückgreifen kann. Torfrau Manuela Zinsberger (private Gründe) wird allerdings weiter nicht dabei sein.

Gegen den Weltranglisten-27. haben die ÖFB-Frauen eine positive Bilanz (zwei Siege, zwei Remis, eine Niederlage). Fuhrmann, deren Team im FIFA-Ranking auf Platz 18 rangiert, wird jedenfalls Veränderungen vornehmen. "Wir wollen gewisse Schlüsselkräfte herausnehmen, um für einen Notfall zu proben." Das Spiel gegen Tschechien sei die letzte Möglichkeit, um einige Dinge zu probieren.

Annabel Schasching erwartet einen "intensiven Fight", die Freiburg-Kickerin sprach warnend das 0:0 der Tschechinnen im vergangenen Oktober gegen Europameister England an. "Das hat uns gezeigt, dass sie defensiv schwer zu knacken sein können." Auch Laura Feiersinger sieht einen robusten Gegner, der "extrem unangenehm" im Zweikampf ist und Qualitäten im technischen Bereich hat. Allerdings wird Tschechien leicht ersatzgeschwächt ohne Kapitänin Petra Bertholdova nach Niederösterreich reisen.

Im Juli gibt es für ÖFB-Kapitänin Carina Wenninger und Co. noch einen weiteren Test im Rahmen eines Trainingscamps, dann stehen auch die Gegner in der Nations League fest. Die Auslosung findet am 2. Mai statt.