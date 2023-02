ÖFB-Frauen unterliegen Niederländerinnen in Test klar 0:4

Österreichs Frauen-Nationalteam hat das zweite Testspiel gegen die Niederländerinnen im Rahmen des Trainingslagers auf Malta deutlich verloren. 4:0 (2:0) siegten die amtierenden Vize-Weltmeisterinnen am Dienstag im Nationalstadion in Ta'Quali. Lineth Beerensteyn (13., 73.), Starspielerin Lieke Martens per Freistoß (41.) und Esmee Brugts (74.) trafen für den WM-Starter. Die Österreicherinnen kamen offensiv kaum zur Entfaltung, eine richtige Torchance blieb aus.

Für den 19. der Frauen-Weltrangliste endete damit eine Serie von drei Siegen in den vergangenen drei Testspielen. Gegen die Niederländerinnen (Weltrangisten-Achte) hatte es am vergangenen Freitag noch einen überraschenden 2:1-Erfolg gegeben.

Teamchefin Irene Fuhrmann setzte in Ta'Qali auf fünf neue Spielerinnen in der Startelf. So kamen Torfrau Isabella Kresche, Claudia Wenger, Virginia Kirchberger, Annabel Schasching und Lisa Kolb von Beginn an zum Einsatz. Die sich auf die WM einstimmenden Niederländerinnen liefen kaum verändert ein und boten ihre beste Formation auf. Beerensteyn war dieses Mal von der ersten Minute an dabei. Die Stürmerin von Juventus Turin war nicht zu halten und schrieb nach zwölf Minuten erstmals an.

Nach einem kurz abgespielten Abstoß samt missglücktem Pass von Kresche lagen die durch die jüngste Niederlage offenbar angestachelten Niederländerinnen rasch voran. Sie fanden danach weitere gute Möglichkeiten vor. So parierte Kresche gegen Beerensteyn, die noch eine zweite Chance vorfand. Wenige Minuten vor dem Pausenpfiff war das verdiente 2:0 der "Oranje Leeuwinnen" perfekt. Die bei Paris Saint-Germain spielende Martens zirkelte einen Freistoß ideal über die Mauer, Kresches Flugeinlage blieb erfolglos. Von den Österreicherinnen war in den ersten 45 Minuten offensiv wenig zu sehen.

Nach Seitenwechsel stand Jasmin Pal im Tor, auch Sarah Zadrazil, Marie-Therese Höbinger und Carina Wenninger waren nun dabei. Am Spielverlauf änderte sich wenig. Immerhin hatte das Fuhrmann-Team die Offensive der Gegnerinnen besser im Griff. Bei Rot-Weiß-Rot kam auch Eileen Campbell nach 65 Minuten anstelle von Nicole Billa, die Torjägerin der Frauen-Bundesliga konnte sich ebenfalls nicht in Szene setzen. Im Ballbesitz tat sich die ÖFB-Elf schwer.

Den Niederländerinnen gelang per Doppelschlag die endgültige Entscheidung. Nach einem Eckball rettete zunächst die Stange für Pal, Beerenstyn staubte ab. Die Stürmerin war auch am 4:0 beteiligt, ihre Vorlage verwertete Brugts.