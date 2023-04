ÖFB-Frauen feiern 3:2-Sieg im Test gegen Belgien

Ein Last-Minute-Tor von Laura Wienroither hat Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam im Testspiel gegen Belgien ein Happy End beschert. Die ÖFB-Auswahl von Teamchefin Irene Fuhrmann gewann am Karfreitag in Wiener Neustadt gegen den EM-Viertelfinalisten nach 0:2-Rückstand aufgrund einer furiosen Schlussphase noch verdient mit 3:2 (0:0). Wienroither traf in der 95. Minute, zuvor waren Sarah Puntigam (78.) sowie Celina Degen (84.) mit einem traumhaften Weitschuss erfolgreich.

Die "Red Flames" aus Belgien, die im Rahmen der Vorbereitung auf die Nations League im Herbst zu Gast waren, gingen kurz nach der Pause mit einem Doppelschlag durch Sarah Wijnants (47.) und Jassina Blom (51.) in Führung. Die ÖFB-Elf aber schaffte den Turnaround und siegte wie schon im Vorjahr bei der EM-Generalprobe gegen Belgien (1:0).

"Wir haben das Spiel total im Griff gehabt und Belgien fast hergespielt. Dann haben wir das Heft unnötig aus der Hand gegeben", analysierte Fuhrmann im ORF: "Aber es ist umso schöner, gesehen zu haben, dass wir trotz der vielen Wechsel stabil geblieben sind und an den Umschwung geglaubt haben. Es tut gut, weil es dem Team Glauben gibt für die Zukunft."

Die Fuhrmann-Elf, unter anderem noch ohne Julia Hickelsberger-Füller und Maria Plattner, startete mit deutlich mehr Spielanteilen in das Duell. Die größten Chancen auf die Führung fanden Marie-Therese Höbinger, deren Schuss zu zentral ausfiel (39.), sowie Nicole Billa vor. Die Stürmerin traf freistehend vom Elfmeterpunkt nur die Stange (41.). Nicht einmal 100 Sekunden nach Wiederanpfiff jubelten die Gäste, die zur Pause eingewechselte Wijnants war mit einem Schuss aus spitzem Winkel erfolgreich. Torfrau Isabella Kresche, die die aus privaten Gründen abwesende Manuela Zinsberger ersetzte, sah dabei unglücklich aus.

Kurz darauf senkte sich eine Flanke von Blom über Kresche hinweg perfekt ins lange Eck. Die ÖFB-Auswahl, derzeit Weltranglisten-18. und damit einen Platz besser als Belgien, fand in der Folge gegen deutlich verbesserte Belgierinnen kaum Antworten. In der Schlussphase zeigten die ÖFB-Frauen aber wieder ein anderes Gesicht. Rekordnationalspielerin Puntigam traf nach einem Eckball mit einem abgefälschten Schuss, Degen versenkte den Ball aus der Distanz und Wienroither jubelte in der Nachspielzeit über den Siegtreffer.

Vor der Nations League wartet am 11. April (19.15 Uhr) im Rahmen des zweiten ÖFB-Lehrgangs noch ein Test gegen Tschechien sowie ein weiterer während des Trainingscamps im Juli.