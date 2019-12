ÖFB-Elf testet am 30. März im Happel-Stadion gegen Türkei

Österreichs Vorbereitungen auf die Fußball-EM 2020 schreiten weiter voran. Die ÖFB-Elf bekommt es am 30. März 2020 im Wiener Ernst-Happel-Stadion in einem Test mit EM-Starter Türkei zu tun. Das verlautete der Österreichische Fußball-Bund am Mittwoch. Erst am Dienstag war bekanntgeworden, dass man am 2. Juni (20.45 Uhr) im letzten Heimspiel vor der Endrunde ebenfalls in Wien auf England trifft.

Die beiden Partien sind die einzigen Heimspiele von Marko Arnautovic und Co. vor der EM, zwei weitere Auswärtsspiele sind noch geplant. Details zum Duell mit der Türkei, unter anderem die Anpfiffzeit, sind noch nicht fixiert. Österreich traf zuletzt am 29. März 2016 auf die Türkei und verlor dabei in Wien mit 1:2. Aktuelle Stützen wie Arnautovic, David Alaba, Martin Hinteregger oder Aleksandar Dragovic standen schon damals in der Startelf.