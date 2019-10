ÖFB-Elf mit großem Schritt in Richtung EM-Teilnahme

Dank des 1:0-Erfolges in Slowenien und der gleichzeitigen Niederlage von Nordmazedonien in Polen hat Österreich nun alle Trümpfe in der Hand.

Nach dem Heimsieg gegen Israel hat die österreichische Nationalmannschaft die Trümpfe in der eigenen Hand, um sich für die Europameisterschaft 2020 zu qualifizieren. Einen weiteren großen Schritt konnte die Foda-Elf heute in Lbuljana gegen Gastgeber Slowenien nehmen. Der Teamchef musste in dieser Partie auf den angeschlagenen Marko Arnautovic verzichten, Michael Gregoritsch begann an Stelle des China Legionärs im Angriff.

Posch trifft per Kopf

Der Akteur des FC Augsburg hatte dann auch die erste zwingende Gelegenheit des Spiels, der Angreifer scheiterte mit seiem etwas zu zentral angetragenen Schusses an Torhüter Oblak (13.). In Minute 21 war es dann aber so weit, Stefan Posch brachte die ÖFB-Auswahl nach einer Ecke per Kopf mit 1:0 in Front. Es war dies auch gleichzeitig der erste Länderspieltreffer für den 22jährigen Innenverteidiger. Mit dieser nicht unverdienten Führung ging es für das rot-weiß-rote Team dann auch in die Halbzeitpause.

Auch im zweiten Durchgang agierten die Österreicher vor allem in der Defensive sehr konzentriert, Slowenien kam zu keinen nennenswerten Aktionen vor Torhüter Stankovic. Der Keeper von Serienmeister Salzburg war dann bei einem Abschluss von Ilicic (86.) auf der Hut.

Kurz vor dem Ende wurde der eingewechselte Popovic nach einer Tätlichkeit gegen Sabitzer dann auch noch des Feldes verwiesen, der Slowene war insgesamt erst elf Minuten auf dem Feld.

Ohne große Probleme brachte die ÖFB-Auswahl die Führung auch über die Zeit. Mit diesem Erfolg und der Niederlage von Nordmazedonien in Polen hat Österreich zwei Spieltage vor dem Ende endgültig alle Trümpfe in der eigenen Hand. Bei fünf Punkten Vorsprung auf die nächsten Verfolger und den ausstehenden Partien gegen Nordmazedonien und Lettland steht die Foda-Elf vor der Qualifikation zur EM-Runde im kommenden Jahr.