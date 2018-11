ÖFB-Elf besiegte Nordirland mit 2:1

Österreichs Fußball-Nationalteam hat die Nations-League-Premiere und das Länderspieljahr 2018 erfolgreich beendet. Die Mannschaft von Franco Foda setzte sich am Sonntag auswärts gegen Nordirland dank eines Treffers von Valentino Lazaro in der 93. Minute hauchdünn mit 2:1 (0:0) durch. Die ÖFB-Auswahl beendete damit eine Negativserie. Im sechsten Anlauf war es der erste Sieg in Nordirland.

Die Österreicher beendeten die Gruppe 3 der B-Liga damit mit sieben Punkten hinter Aufsteiger Bosnien-Herzegowina (10) und vor den punktlosen Nordiren, die im ersten direkten Duell in Wien mit 0:1 verloren hatten. Im Windsor Park traf nach einer ziemlich ereignislosen ersten Hälfte zuerst Xaver Schlager. Der 21-jährige Salzburg-Kicker war bei seiner Startelf-Premiere im A-Team und in seinem achten Länderspiel in der 49. Minute erfolgreich. Den Nordiren gelang durch Corry Evans (57.) rasch der Ausgleich, der am Ende für einen Punktgewinn nicht reichte.

Österreich kehrte nach dem 0:0 in Wien am Donnerstag gegen Bosnien auf die Siegerstraße zurück. Im Jahr 2018 gab es damit sieben Siege, ein Remis und drei Niederlagen. Mit zwei Treffern erzielte die Foda-Truppe in einem Spiel mehr Treffer als in den jüngsten vier Partien zuvor, als man nur einmal ins Tor getroffen hatte.

ÖFB-Teamchef Franco Foda hatte im Vergleich zum 0:0 gegen Bosnien vier Änderungen vorgenommen. Andreas Ulmer, Stefan Ilsanker, Schlager und Michael Gregoritsch rückten ins Team. Dafür saßen Florian Kainz, Alessandro Schöpf, Peter Zulj und der am Knie angeschlagene Marko Arnautovic zu Beginn nur auf der Bank.

Beide Teams standen vor der Pause in der Defensive sehr stabil, im Spiel nach vorne fiel ihnen aber nicht wirklich viel ein. Die Hausherren wirkten zumindest etwas gefährlicher, zwingende Chance gab es aber auch nur eine. Bei einem von Stefan Lainer abgefälschten Evans-Schuss musste Heinz Lindner mit einer Abwehr über die Latte sein Können zeigen (7.). Auf der anderen Seite war eigentlich nur ein Alaba-Freistoß, der knapp drüber ging (14.), nennenswert. Auch die Nordiren wurden noch einmal aus einer Standardsituation gefährlich, bei einem Freistoß von Niall McGinn fehlte nicht viel (44.).

Zur Pause musste Foda wechseln, brachte Zulj für den wegen Kreislaufproblemen in der Kabine gebliebenen Ilsanker. Der Sturm-Graz-Legionär brachte gleich Schwung und war auch am Führungstreffer beteiligt. Nach schöner Kombination auf der Seite und Zulj-Hereingabe traf Schlager mit links von knapp innerhalb des Strafraums genau ins Eck. Es war der Auftakt einer packenden zweiten Hälfte, in der beide Mannschaften munter nach vorne spielten und die Entscheidung suchten.

Aleksandar Dragovic konnte einen McGinn-Schuss gerade noch blocken (54.). Der Ausgleich war aber nur kurz aufgeschoben. Die ÖFB-Abwehr ließ Evans im Zentrum zu viel Platz und der hatte bei seinem Abschluss auch Glück, dass der Ball von Martin Hinteregger unhaltbar für Lindner abgefälscht wurde.

Die ÖFB-Truppe wankte kurz, meldete sich in Minute 70 aber wieder zurück. Bei der ersten guten Offensivaktion des am linken Flügel aufgebotenen Alaba fehlte nicht viel für einen Torerfolg. Drei Minuten später ließ der Bayern-Legionär nach Zuspiel des kurz zuvor eingewechselten Arnautovic die Topchance auf die neuerliche Führung aus, schoss aus guter Position drüber. Arnautovic war für den wirkungslos geblieben Gregoritsch gekommen.

Die Hausherren kamen in einer zum Teil hitzigen Schlussphase auch dem zweiten Treffer nahe, George Saville schoss nur knapp daneben (76.). Am Ende waren die Österreicher näher dran am Sieg und wurden in der letzten Aktion des Spiels noch belohnt. Lazaro war nach Arnautovic-Vorarbeit erfolgreich. Die Bilanz gegen Nordirland ist jetzt mit 4 Siegen und Niederlagen bei drei Remis völlig ausgeglichen.