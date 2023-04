ÖFB-Absage für Rapids Bestreben nach Cupfinal-Verlegung

Der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) hat Bestrebungen des SK Rapid nach einer Verlegung des Cupfinales gegen Sturm Graz am 30. April vom Klagenfurter Wörthersee Stadion ins Wiener Happel-Stadion eine Absage erteilt. "Das ist für uns kein Thema", erklärte Bernhard Neuhold, der Geschäftsführer der ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH, am Ostersonntag der APA. Rapids Sport-Geschäftsführer Markus Katzer hatte sich zuvor im Sky-Interview für eine Änderung des Spielortes ausgesprochen.

Die Klagenfurter Arena bietet rund 30.000 Zuschauern Platz, das Happel-Stadion fast 20.000 mehr. Zudem ist am 30. April rund um den Wörthersee ein autofreier Tag angesetzt, was die Anreise erschweren dürfte. Allerdings haben schon viele Fans ihr Quartier für das Endspiel gebucht, und auch der Zeitfaktor spricht gegen eine Verlegung - der Kartenvorverkauf für das Match in Kärnten startet am Dienstag. Neuhold verwies auf einen aufrechten Beschluss des ÖFB-Präsidiums. "Wir haben auch eine vertragliche Vereinbarung mit Klagenfurt."