ÖEHV-Team bestreitet nächstes Test-Doppel gegen Tschechien

Mit den Akteuren von ICE-Champion Salzburg, den Verteidigern David Reinbacher und Thimo Nickl sowie Stürmer Oliver Achermann geht Österreichs Eishockey-Nationalteam in die Testspiele gegen Tschechien. Der mit NHL-Erfahrung ausgestattete sechsfache Weltmeister gastiert am Donnerstag (18.30 Uhr) in der Wiener Steffl Arena, am Samstag erfolgt das Retourspiel in Brünn (16.00 Uhr/beide live ORF Sport+). ÖEHV-Head-Coach Roger Bader will wieder am System feilen.

Im Test-Doppel gegen Deutschland durften sich die Österreicher nach einem 0:2 über einen 3:2-Sieg nach Penaltyschießen freuen. Tschechien sei laut Bader "nochmals eine Steigerung vom Niveau her. Damit sind wir gezwungen, den nächsten Schritt zu machen". Der Schweizer erwartet einen schnellen und technisch starken Gegner. Die Tschechen werden bei der anstehenden WM (12. bis 28. Mai) in Gruppe B agieren. Österreich ist in Gruppe A im Einsatz.

Bei der traditionell starken Eishockey-Nation stehen mit Torhüter Karel Vejmelka (Arizona Coyotes), den Verteidigern Jiricek David und Svozil Stanislav (Columbus Blue Jackets) sowie Stürmer Martin Kaut (San Jose Sharks) die ersten vier NHL-Profis im Kader. 20 Mal traf Österreich schon auf den Nachbarn, einmal jubelte der Außenseiter: Am 22. Mai des Vorjahres über ein 2:1 n.P. in der WM-Gruppenphase in Tampere (Finnland).

Nach den Tests gegen Tschechien stehen für die ÖEHV-Auswahl in der kommenden Woche noch zwei Spiele gegen die Slowakei (Donnerstag, 4. Mai/Kapfenberg und Samstag, 6. Mai/Trencin) auf dem Programm. Die WM findet danach in Tampere (Gruppe A) und Riga (Gruppe B) statt.