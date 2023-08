ÖEHV-Frauen besiegen bei B-WM auch Favorit Dänemark 1:0

Österreichs Eishockey-Frauen haben am Montag auch das zweite Spiel bei der B-WM in China gewonnen. Einen Tag nach dem 4:0 über Norwegen setzte sich Rot-Weiß-Rot in Shenzhen gegen A-Absteiger Dänemark knapp mit 1:0 (0:0,1:0,0:0) durch und bleibt damit auf Aufstiegskurs. Den einzigen Treffer gegen die Däninnen erzielte Kapitänin Anna Meixner (22.) zum Start des zweiten Drittels. Das nächste Spiel steigt am Mittwoch (10.30 Uhr MESZ) gegen die Niederlande.

"Das war ein verrücktes Spiel. Wir haben so hart gekämpft, wir haben um jede Scheibe gefightet. Wir haben den Däninnen den Puck fast nie länger als drei Sekunden überlassen", sagte Torfrau Selma Luggin. "Das war eine starke Teamleistung, ich bin so stolz auf dieses junge Team. Das war ein großer Sieg für Österreich, wir haben zuletzt gegen Dänemark bei der Olympia-Qualifikation verloren, und nun haben wir die Revanche geschafft."

Bei der WM der Division 1A (B-WM) will Österreich in dem Sechsnationen-Turnier erstmals den Aufstieg in die A-WM schaffen. Die ursprünglich für April angesetzt gewesene WM war aufgrund von Reisebeschränkungen und Testanforderungen wegen Covid-19 in China verschoben worden. Daher gibt es die WM gleich zu Saisonbeginn direkt aus dem Sommertraining.