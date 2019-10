OECD-Studie fordert mehr Einsatz für soziale Mobilität

Die soziale Mobilität fällt in Österreich vergleichsweise gering aus. Zu diesem Schluss kommt eine OECD-Studie im Auftrag des Sozialministeriums, über die auch "Der Standard" am Dienstag berichtete. Einkommen und sozioökonomischer Status der Eltern haben entscheidenden Einfluss auf das Leben der Kinder. Die Studienautoren zeigen auch Faktoren auf, die soziale Mobilität begünstigen oder verhindern.

In einem durchschnittlichen OECD-Land könne es vier bis fünf Generationen dauern, um aus dem unteren Zehntel der Einkommensverteilung heraus auf das Durchschnittseinkommen zu kommen, urteilt die Studie "Soziale Mobilität und Vermögensverteilung". Für Österreich fällt dieser Wert noch geringfügig höher aus, im Schnitt dauert es fünf Generationen lang. Zum Vergleich: In Dänemark dauert es zwei Generationen lang, in Norwegen, Finnland und Schweden drei Generationen.