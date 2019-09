OECD sieht Energieträger mit zu geringer CO2-Steuer belastet

Die meisten Energieträger sind in Bezug auf ihren CO2-Ausstoß zu gering besteuert. Einzig Benzin und Diesel kommen auf eine Abgabe von mehr als 30 Euro pro Tonne CO2, kritisiert die OECD. Dabei seien selbst 30 Euro je Tonne noch zu wenig, um den Treibhauseffekt zur Gänze abzubilden und die Klimaziele von Paris zu erreichen.

"Zu viele Energienutzer zahlen nicht die Energie- und CO2-Steuern, die nötig wären, um den gefährlichen Klimawandel einzudämmen" heißt es in einer Auswertung der OECD, die am Freitag veröffentlicht wurde. Die Steuerstrukturen der OECD-Staaten seien nicht ausreichend darauf ausgelegt, der Luftverschmutzung durch unterschiedliche Energiequellen Rechnung zu tragen. Am wenigsten gelte das bei Kohle - "dem klimaschädlichsten fossilen Energieträger". Bei Kohle gebe es OECD-weit praktisch keine CO2-Besteuerung.