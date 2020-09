OECD: Österreich bei Minderheiten-Akzeptanz verbessert

Österreich hat sich bei der gesellschaftlichen Akzeptanz von Minderheiten in den vergangenen Jahren deutlich gebessert, sagt die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). 2008 gehörte das Land noch zu den Schlusslichtern, nunmehr liegt es im Mittelfeld der 37 OECD-Länder. Bei der Kenntnis über den Diskriminierungsschutz ist Österreich aber weiter Europas Schlusslicht.

Gerade Menschen aus den am stärksten diskriminierten Gruppen setzen sich am wenigsten gegen Diskriminierung rechtlich zur Wehr, da sie die entsprechenden Antidiskriminierungsgesetze nicht so gut kennen, so die OECD in einer am Mittwoch präsentierten Studie. In Österreich hatte demnach 2015 nur etwa jeder Dritte Kenntnis über den Diskriminierungsschutz - das schlechteste Ergebnis in Europa. Am besten schnitt Finnland mit fast 80 Prozent ab.