OECD kritisiert erneut hohe Agrarsubventionen weltweit

Weltweit greifen Staaten der Landwirtschaft mit Milliardenbeträgen unter die Arme. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) mit Sitz in Paris fordert seit Jahren eine Reform der Agrarförderpolitik. Die OECD drängt auf den Abbau von nicht zielgerichteten Agrarsubventionen, Handelsbeschränkungen und Mindestpreisen, geht aus einem aktuellen Bericht hervor.

Die OECD untersuchte die Agrarförderpolitik in 54 Ländern. Die Agrarpolitik der EU wurde als Ganzes untersucht. Die Landwirte erhielten in den Jahren 2017 bis 2019 im Schnitt 425 Mrd. Dollar (EUR 373 Mrd. Euro) pro Jahr an direkten Hilfen vom Staat. Inklusive höherer Preise für Agrarprodukte aufgrund von staatlicher Regulierung und Steuererleichterungen belief sich die Unterstützung auf 708 Mrd. Dollar (620 Mrd. Euro). Dieses Geld wanderte von den Konsumenten und Steuerzahlern in den Agrarsektor, sagte OECD-Agrarexperte Brooks.