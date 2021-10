OECD erwartet bis 2060 nur mehr langsames Wachstum

Die wirtschaftlich entwickelten Länder müssen sich langfristig auf eine Halbierung des Wirtschaftswachstum einstellen. Um die negativen Folgen daraus abzufangen, braucht es vor allem Reformen des Arbeitsmarkts und des Pensionssystems, schreibt die OECD, der Zusammenschluss der Industrieländer, am Dienstag in einer Langfristprognose bis 2060. Sonst drohen Steuererhöhungen. Im Euroraum sieht die OECD ein weitgehend stabiles Wachstum - aber auf grundsätzlich niedrigerem Niveau.

Auch wenn das pessimistisch klingen mag: die Projektionen der OECD gehen von einem Wachstum der Wirtschaftsleistung pro Kopf von rund einem Prozent pro Jahr aus. Sollte die Prognose also eintreffen, wäre die Wirtschaftsleistung pro Kopf beispielsweise in Österreich im Jahr 2060 real, also ohne Inflationseffekte, um 40 Prozent höher als jetzt. Im OECD-Schnitt ist der Zuwachs sogar noch etwas höher.

Dabei ist Österreich aus Sicht der OECD eines von fünf OECD-Ländern, in denen die Steuersätze für Einkommen und Konsum bereits so hoch sind, dass eine weitere Steigerung aufgrund negativer Nebeneffekte keine zusätzlichen Staatseinnahmen mehr generieren würde. Das heiße aber nicht, dass an der Steuerschraube nicht mehr gedreht werden könnte. Für zusätzliche Einnahmen müsste aber auf andere Bereiche geschaut werden, etwa beim Wohnen, Kapitalzuwachs, Erbschaften oder Vermögensbesteuerung. Auch die Bemühungen um eine Konzernbesteuerung könnten mehr Geld in die Staatskassen spülen. In einer vergleichbaren Lage sind auch Belgien, Dänemark, Finnland und Schweden.