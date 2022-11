ÖBV-Männer-Team in EM-Vorquali gegen Schweiz 65:75

Österreichs Basketball-Männer-Nationalteam hat auch das vierte Spiel in der Vorqualifikation für die EM 2025 verloren. Die Mannschaft von Coach Chris O'Shea musste sich am Sonntag in Graz der Schweiz mit 65:75 (35:37) geschlagen geben und kassierte damit im zweiten Duell mit den Eidgenossen in dieser Quali die zweite Niederlage. Auch gegen Polen und Kroatien hatte die ÖBV-Auswahl bereits den Kürzeren gezogen.

In einem über weite Strecken halbwegs ausgeglichenen Duell der beiden Außenseiter in Gruppe E hatten die Schweizer zumeist die Nase vorn, in der 34. Minute lagen die Gäste 66:55 in Führung. Die Österreicher konnten die Partie zwar lange offen halten, die Wende gelang aber nicht mehr. Bei den Hausherren verbuchten Erol Ersek (21 Punkte) und Benedikt Güttl (17) Karriere-Bestmarken im Nationalteam.

Weiter geht es für die Österreicher am 23. Februar 2023 mit einem Auswärtsmatch gegen Polen und drei Tage später mit dem Gastspiel in Kroatien. Im Sommer wartet dann die dritte Runde der Vorqualifikation, in der die letzten Tickets für die "echte" EM-Qualifikation ausgespielt werden.