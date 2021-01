ÖBG: "Kurzarbeit-Missbrauch ist kein Kavaliersdelikt"

ÖGB-Landesvorsitzender Reinhard Stemmer kritisiert die aufgedeckten Fälle von Kurzarbeit-Missbrauch scharf: "Der Missbrauch des Kurzarbeit-Modells ist ein schweres Foul am Steuerzahler und der Republik!"

Wie am Montag bekannt wurde, hat die Finanzpolizei Vorarlberg Fälle von Missbrauch im Zuge der Kurzarbeit festgestellt. Insgesamt 138 Fälle wurden von April bis Oktober bei den Bezirkshauptmannschaften angezeigt. Hauptsächlich ging es dabei um Schwarzarbeit in Betrieben, die eigentlich Kurzarbeit angemeldet hatten.

Stemmer fordert hartes Durchgreifen

138 Fälle bei BH angezeigt

"Viele Unternehmen haben auch in der Krise Verantwortungsbewusstsein gegenüber deren MitarbeiterInnen gezeigt und auf Kurzarbeit gesetzt. Der Großteil der Firmen wickelt alles korrekt ab, dennoch gilt es, ein Auge auf schwarze Schafe zu werfen“, so Stemmer. In Vorarlberg wurden von April bis Oktober 138 Fälle bei den Bezirkshauptmannschaften angezeigt. Nach wie vor sind zahlreiche Beschäftigte in Vorarlberg in Kurzarbeit. Das Modell, das zu Beginn der Covid-19-Krise durch eine Sozialpartnereinigung geschaffen wurde, gelte europaweit als Vorbild. "Das Erfolgsmodell Kurzarbeit sichert tausende Arbeitsplätze und ist für Krisenzeiten genau das richtige. Allerdings muss im Fall eines Missbrauchs die Devise 'kein Pardon' gelten! Da muss hart durchgegriffen werden!“, fordert Stemmer.