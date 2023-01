OeBFA-Chef: Müssen auf Konsolidierungspfad zurückkehren

Österreich müsse nach den hohen Staatsausgaben im Zuge der Corona-Pandemie und der Ukraine-Krise wieder auf einen Konsolidierungspfad zurückkehren, meinte der Geschäftsführer der Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA), Markus Stix, am Montag im Klub der Wirtschaftspublizisten. 2023 werde die Summe, die der Bund für Zinszahlungen ausgeben muss, sowohl in absoluten Zahlen als auch relativ zum gesamten Budget erstmals seit 2012 wieder steigen.

Mit Blick auf die Ratingagenturen und deren Bewertung von Österreichs Bonität zeigte sich Stix besorgt. Österreich habe in den Augen der Agenturen im Vergleich zur "peer group" (also vergleichbaren Staaten) einen zu hohen Schuldenstand. "Man muss jetzt schon aufpassen, dass die Zinsaufwände nicht davon laufen", sagte Stix. Man müsse also Wege finden, um die Staatsschulden auch wieder abzubauen und so Vertrauen zu gewinnen.