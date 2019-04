ÖBB-Züge auf "Neuer Seidenstraße" werden immer schneller

Vor einem Jahr wurde in der chinesischen Stadt Chengdu der erste direkte Güterzug nach Wien auf die Reise geschickt. Anwesend waren mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Sebastian Kurz sowie ÖBB-Chef Andreas Matthä die heimische Staats- und Bahnspitze. Ein Jahr später heißt es von der Bundesbahn, die ÖBB Rail Cargo sei mittlerweile auf allen Routen der Seidenstraße aktiv.

Am Landweg führte die ÖBB RCG im letzten Jahr über 400 Verbindungen zwischen China und Europa durch, und dies auf unterschiedlichen Rotationen. Schwerpunkte in Europa sind dabei Deutschland und Italien. Die Rail Cargo Group, die Güterverkehrssparte der ÖBB, ist nach der ebenfalls staatlichen Deutschen Bahn Nummer Zwei im Schienen-Frachtverkehr in Europa.