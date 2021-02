ÖBB und Siemens präsentieren neue Nightjets

Trotz der Beschränkungen im Reiseverkehr infolge der Coronapandemie präsentierten die ÖBB, Siemens Mobility und Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Dienstag im Siemens-Werk in Wien-Simmering die neuen Nachtzüge.

"Hoffnung auf Zeit nach Corona"

Gewessler betont die Bedeutung umweltfreundlicher Mobilität für den Klimaschutz. "Der neue Nightjet macht Hoffnung auf eine Zeit nach Corona, wo man wieder reisen kann", sagte die Umweltministerin. 500 Mio. Euro werden in den nächsten Jahren in Nachtzüge investiert. ÖBB-Chef Andreas Matthä will die Vorreiterrolle der Bundesbahn bei Nachtzügen in Europa weiter ausbauen.