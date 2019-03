ÖBB und Hafen Triest unterzeichneten Abkommen im Bahnbereich

Die ÖBB und der Hafen Triest haben am Montag zwei Absichtserklärungen zur Stärkung des Schienengüterverkehrs unterzeichnet. Andreas Matthä, CEO der ÖBB-Holding AG, schloss mit dem Präsidenten der Hafenbehörde von Triest, Zeno D´Agostino, eine Grundsatzvereinbarung zur Entwicklung neuer Transportwege.

Unterschrieben wurde auch eine Absichtserklärung zur verstärkten Zusammenarbeit bei Intrastrukturthemen mit der zu den Italienischen Staatsbahnen (FS) gehörenden Netzgesellschaft RFI. Die beiden Absichtserklärungen wurden anlässlich des 300. Gründungsjubiläums des Hafens Triests abgeschlossen, das am Montag gefeiert wird.

“Wir wollen als integrierter Partner mit einem starken Schienennetz den Schienengüterverkehr weiter ankurbeln und auf diese Weise einen wirtschaftlichen und umweltfreundlichen Transport garantieren. Wir sind sicher, gemeinsam mit unseren italienischen Partnern wird uns das auch in Zukunft gelingen”, so Matthä in einer Presseaussendung. Als ehemaliger Haupthandelshafen der Monarchie sei Triest heute wieder einer der Haupthäfen für Österreich geworden.