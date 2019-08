ÖBB testen Akku-Zug ab September im Fahrgastbetrieb

Die ÖBB testen den Akku-Zug Cityjet eco nun erstmals im Fahrgastbetrieb - ab September in Niederösterreich. Mit dem Akku-Zug sollen nicht elektrifizierte Strecken deutlich emissionsärmer befahren werden als mit einem Dieselantrieb. Der Einsatz nach der Testphase ist aber noch offen, berichtete der ORF-Niederösterreich am Wochenende von einer Ausfahrt auf der Kamptalbahn.

"Wir werden diesen Zug, nachdem wir die Genehmigung erhalten haben, über den Winter intensiv auf verschiedenen Strecken in Niederösterreich, in Oberösterreich und auch in der Steiermark testen", sagte Klaus Garstenauer, Leiter Nah- und Regionalverkehr der ÖBB-Personenverkehr AG. "Und wir werden aus diesen Erkenntnissen dann unsere Entscheidung für ein weiteres Vorgehen vorbereiten." Ziel ist, aus dem aktuellen Pilotprojekt eine Serienlösung auf mehreren nicht elektrifizierten Strecken zu entwickeln.