ÖBB rechnen heuer mit neuem Fahrgastrekord

Der Ausbau der Bahn im Personen- und Güterverkehr ist für eine nachhaltige Mobilität und die Erreichung der Klimaziele unerlässlich. Das besagt kurz zusammengefasst eine von den ÖBB beauftragte TU-Studie, die auf die Mobilitätsbedürfnisse der nächsten 100 Jahre eingeht. Der Fahrgastboom führt aber dazu, dass derzeit manchmal nicht alle Komfortbedürfnisse aller Passagiere erfüllt werden können, bedauert ÖBB-Chef Andreas Matthä. Heuer sei ein neuer Fahrgastrekord zu erwarten.

"Das tut mir ein bissl weh, weil unser Komfortversprechen dadurch manchmal leidet", so der Bahnmanager. "Es tut mir leid, wenn wir den Qualitätsanspruch nicht ganz erfüllen können. Das wird besser werden." Bis 2030 werden aber insgesamt 4,7 Mrd. Euro in neue Züge gesteckt, erinnerte Matthä. Damit werde die Sitzplatzkapazität im Vergleich zu heute um 40 Prozent erhöht. Im Frühjahr sollten die neuen, heiß ersehnten Railjets auf Schiene gehen.

Der TU-Wissenschafter und Studien-Hauptautor Günter Emberger sieht die ÖBB grundsätzlich als zukunftsfit an. Wichtig seien die Investitionen in die Infrastruktur. Grundsätzlich hielt er fest: "Die Bahn ist unter den mechanisierten Landverkehrsmitteln das zukunftsträchtigste." Das habe viele Gründe, darunter sind etwa die Inklusivität der Bahn, der Energieeinsatz, geringerer Flächenverbrauch oder das niedrige Gefahrenpotenzial.

Freilich würden Pkw und Lkw für gewisse Wege wie Güternahverkehr auf Kurzstrecken, Müllabfuhr, Einsatzkräfte und ähnliches auch in Zukunft bleiben und dafür eine gewisse Infrastruktur notwendig sein. Die Rolle dieser Verkehrsmittel müsse aber deutlich weniger werden, so Emberger. Über ein Verbot von Kurzstreckenflügen werde man "diskutieren müssen". Mit Tempo 100/80/30 wäre viel für Umwelt, Sicherheit und Zeitvorteil öffentlicher Verkehrsmittel getan. Es gehe auch um "Kostenwahrheit" zwischen Eisenbahn und Straßen.

"Wo wir wissen, was zu tun ist, müssen wir tun und umsetzen", sagte Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) mit Blick auf die Studie. Jetzt könne viel eingeleitet und umgesetzt werden, "das in 100 Jahren noch gut ist". So gehe bei der Kombination mit der letzten Meile noch mehr, sagte die Politikerin. Die letzte Meile meint den Weg vom Bahnhof zum tatsächlichen Zielort. Diese solle so komfortabel wie möglich, "ohne der Notwendigkeit eines eigenen Fahrzeuges, das ohnehin zu 99 Prozent herum steht", machbar sein, so Matthä.