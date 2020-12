ÖBB-Passagiere zu Weihnachten im Schachbrettmuster in Zügen

Das heurige Weihnachtsfest in der Coronakrise nähert sich mit Riesenschritten und das Reiseaufkommen dürfte auch trotz der schwierigen Zeiten steigen. Die ÖBB verstärken ihre Anti-Coronamaßnahmen insofern, als dass sie ihr Reservierungsmuster im Fernverkehr erneuern, damit sich die Fahrgäste im Zug besser verteilen. Im Zuge des Fahrplanwechsels übermorgen, Sonntag, werden die reservierten Sitzplätze schachbrettartig vergeben, teilten die Bundesbahnen auf Anfrage der APA mit.

Damit möglichst viele "Bitte freihalten"-Plätze auch tatsächlich frei bleiben, werden über die Weihnachtsfeiertage mehr Züge auf die Gleise geschickt. Am 23., 24., und 27. Dezember sowie am 2. und 3. Jänner gibt es zusätzliche Züge ab bzw. nach Wien von Westen und Süden. So gibt es bis zu 10.000 Sitzplätze mehr als an normalen Tagen.