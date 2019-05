ÖBB-Mitarbeiter ließen aus Container Kameras mitgehen

Wegen einer "Rauschidee", wie es der Hauptangeklagte ausdrückte, hat ein Brüderpaar seine Jobs verloren und sich am Donnerstag am Wiener Landesgericht verantworten müssen. Die beiden damaligen Wagenmeister der ÖBB hatten im November aus einem Container wertvolle Kameras, Objektive und Beamer mitgehen lassen, wofür sie wegen schweren Diebstahls verurteilt wurden.

Der Container war auf dem Weg aus den Niederlanden nach Ungarn bereits aufgebrochen worden und sollte von einem Wagenmeister der ÖBB gesichert werden. Der 33-Jährige bekam jedoch stattdessen am 3. November 2018 am Zentralverschubbahnhof Simmering lange Finger und ließ sechs Kameras und ebenso viel Objektive mitgehen.

Am Abend des nächsten Tages saß er mit seiner Freundin und seinem Bruder, der damals in der selben Position bei der Eisenbahn beschäftigt war, beim Heurigen und erzählte von seinem Coup. Der Schock des 37-Jährigen hielt jedoch nicht lange an und man beschloss, dem Container gemeinsam noch einmal einen lukrativen Besuch abzustatten. Die 43-Jährige war als einzige nüchtern und übernahm das Steuer.