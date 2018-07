ÖBB kaufen neue Fernverkehrszüge - Siemens Bestbieter

Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) schaffen neue Fernverkehrszüge für den Tag- und Nachtverkehr an. Im Vergabeverfahren für eine Rahmenvereinbarung ist Siemens der Bestbieter, so die Bundesbahn heute Freitag in einer Aussendung. Gekauft werden in einem ersten Schritt 21 Züge im Wert von ca. 375 Mio. Euro.

Die Angebotsfrist endete am Freitag, den 29. Juni. Die Angebotsprüfung wurde am Freitag abgeschlossen und die Siemens Mobility GmbH als Bestbieter ermittelt. Mit der Zustellung der Mitteilung an den Ausschreibungsgewinner hat gleichzeitig eine 10-tägige Stillhaltefrist begonnen. Danach wird die Vergabe endgültig.