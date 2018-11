ÖBB – „die Größten“ beim Thema Mobilität und Klimaschutz

Die ÖBB sind Österreichs größ­ter Mobilitätsdienstleister – zu­dem kommen beinahe im Wo­chenrhythmus neue und weg­weisende Innovationen zur Verbesserung von Mobilität und Klimaschutz dazu.

Gemein­sam mit den ÖBB wird diese Technologie in den kommen­den Monaten in einem Pilot­projekt in der Praxis auf Herz und Nieren geprüft und zur Serienreife weiterentwickelt. Auch bei der Flotte der ÖBB-Postbus GmbH wird fleißig an neuen Technologien und An­triebsformen gearbeitet, gera­de in Vorarlberg. Kürzlich wurden die ersten Elektro-Li­nienbusse für den Überland­verkehr präsentiert, die ab De­zember im oberen Rheintal, im Walgau und in Feldkirch im Einsatz sein werden. Darü­ber hinaus testete ÖBB-Post­bus heuer auch einen emissi­onsfreien Wasserstoffbus auf der Strecke zwischen Wien und dem Flughafen Schwe­chat – ein zusätzlicher Beitrag zur Erreichung der Klimaziele und ein weiterer neuer Weg beim klimaschonenden Ver­kehr.