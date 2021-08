ÖBB-Chef will CO2-Abgabe teilweise für Bahnausbau verwenden

ÖBB-Chef Andreas Matthä hat aufgrund des Klimawandels einmal mehr die Werbetrommel für mehr Bahn mit ihren vielen Möglichkeiten und eine "Kostenwahrheit im Verkehrssektor" gerührt. Schließlich gebe es beim Verkehr den dringendsten Handlungsbedarf um die Klimaziele zu erreichen, sagte er beim Forum Alpbach. Die Lösung sei die Bahn. Aus einer geplanten CO2-Bepreisung im Verkehr solle ein Viertel der Einnahmen den Bahnen zufließen, um diese auszubauen.

In diesem Sinne unterstützt Matthä wie alle anderen europäischen Bahnen den Vorschlag der EU-Kommission beim sogenannten Fit for 55 Paket, wonach für Gebäude und Verkehr ein Emissionshandelssystem (ETS) kommen soll. Einmal mehr forderte Matthä: "Wir brauchen Kostenwahrheit im Verkehrssektor." Der CO2-Preis müsse wirklich lenkend wirken - und das seien analog zum Vorschlag der Europäischen Investitionsbank 250 Euro je Tonne CO2, bekräftigte Matthä.

"Die Einnahmen aus dem Verkehrs-ETS-System müssen meiner Ansicht nach zumindest zum Teil zweckgebunden werden - für den Ausbau und die Digitalisierung des Bahnsystems", sagte Matthä in seiner Rede in Alpbach. Auf Nachfrage konkretisierte der ÖBB-Chef gegenüber der APA die Höhe der von ihm gewünschten Zweckwidmung. Matthä sagte, dass "dieser zweckgebundene Anteil in derselben Höhe liegen könnte, wie der bereits vorliegende Fit-for-55-Kommissionsvorstoß für soziale Ausgleichsmaßnahmen. Dieser sieht vor, 25 Prozent der ETS-Erlöse dorthin zweckzuwidmen". Den selben Wert von einem Viertel will Matthä also für die Bahn.