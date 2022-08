ÖBB-Chef: Strompreisfindung nicht mehr zeitgemäß

Die ÖBB sind einer der größten Stromverbraucher Österreichs. Mit rund 2,2 TWh ist der Durst nach Strom jährlich etwa gleich groß wie jener von Linz. Nur logisch, dass die Bahn angesichts horrender Energiepreise versucht, immer mehr Strom selbst zu produzieren. Das bekräftigte ÖBB-Chef Andreas Matthä am Rande des Forum Alpbach. Er kritisierte aber auch das Merit-Order-Prinzip, das den Strompreis festlegt, als "nicht mehr zeitgemäß" und wünscht sich mehr Energie-Förderungen.

Das Merit-Order Prinzip besagt, dass sich der Strompreis am teuersten Erzeuger orientiert. Das sind jetzt Gaskraftwerke - und Gas ist wegen der geopolitischen Entwicklungen Mangelware und daher extrem teuer geworden. In der ersten Phase der Strommarktliberalisierung habe das Prinzip auch seine Berechtigung gehabt, so der Bahnchef. Aber: "In der aktuellen Situation ist dieses System nicht mehr zeitgemäß." Denn inzwischen würde viel mehr Strom aus Erneuerbaren erzeugt. Das sei am Anfang der Liberalisierung noch nicht der Fall gewesen.