ÖAV-Präsident gegen Gesetzes-Novelle nach Kuh-Urteil

Die nach dem Schadenersatz-Urteil wegen einer tödlichen Kuhattacke von der früheren türkis-blauen Bundesregierung auf den Weg gebrachte Gesetzesänderung zur Tierhalterhaftung stößt beim Präsidenten des Österreichische Alpenvereins (ÖAV), Andreas Ermacora, auf wenig Gegenliebe. "Diese Novellierung ist nicht notwendig, weil die Rechtsprechung das ausreichend regelt", sagte Ermacora im APA-Gespräch.

Die bisherige Regelung habe sich bewährt, das Gesetz sei ausreichend, argumentierte Ermacora, im Zivilberuf Rechtsanwalt. Die Gerichte seien dazu da, die Gesetze auszulegen und zu judizieren. “Als Jurist bin ich, was diese Haftungsbeschränkung betrifft, sehr vorsichtig. Denn ich halte nichts von Anlassgesetzgebung”, erklärte der Alpenvereins-Präsident.

Zuletzt hatte auch der Oberste Gerichtshof (OGH) scharfe Kritik an der Gesetzesänderung geübt. Das Höchstgericht ortete keinen Regelungsbedarf. Aufgrund der Rechtsprechung des OGH bestehe “für den Kernbereich der Almwirtschaft Rechtssicherheit” – das bedeute “keine Pflicht zur Einzäunung, wohl aber gegebenenfalls zur Aufstellung von Warntafeln”. Weitergehende Pflichten könnten zwar ausnahmsweise bestehen, so der OGH weiter. Solche Ausnahmefälle könnten aber – wie auch sonst im Schadenersatzrecht – von der Rechtsprechung bewältigt werden. Sauer stieß dem OGH unter anderem auch die Bezugnahme auf die “erwartbare Eigenverantwortung” der Besucher von Almen und Weiden in dem Entwurf auf.