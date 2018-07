Ö-Radrundfahrt: Vorarlberger Geismayr bester Österreicher

Das Bahrain-Merida-Team von Hermann Pernsteiner dominiert weiterhin die Österreich-Radrundfahrt. Bester Österreicher wurde Daniel Geismayr (Team Vorarlberg) als Zehnter.

Die vierte Etappe am Dienstag von Kitzbühel nach Prägraten in Osttirol wurde im Bergaufsprint neuerlich zur Beute des Italieners Giovanni Visconti, der auch schon das zweite Teilstück gewonnen hatte. Im Gesamtklassement gab es vor dem Großglockner-Abschnitt keine Veränderungen.

Visconti nicht zu schlagen

Visconti war wie schon am Sonntag in Fulpmes nicht zu schlagen. “Ich bin in einer starken Verfassung, aber auch unser Team macht hier fantastische Arbeit. Ich bin sehr glücklich über diesen Sieg”, sagte der mehrfachen italienische Meister nach dem dritten Erfolg für seine Mannschaft.