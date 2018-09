Ö-Buchpreis: Nominierungen u.a. für Geiger und Winkler

Arno Geigers Roman "Unter der Drachenwand", bereits für den Deutschen Buchpreis nominiert, steht auch auf der Longlist für den Österreichischen Buchpreis, der am 5. November zum dritten Mal vergeben wird. Unter den heute bekannt gegebenen zehn Titeln findet sich auch "Das Feld" von Robert Seethaler, Margit Schreiners "Kein Platz mehr" und "Lass dich heimgeigen, Vater" von Josef Winkler.

Für den mit 10.000 Euro dotierten Debütpreis sind Ljuba Arnautovic (“Im Verborgenen”), David Fuchs (“Bevor wir verschwinden”) und Marie Gamillscheg (“Alles was glänzt”) nominiert. Am 18. Oktober, 19 Uhr, lesen die Drei in der Bibliothek der AK Wien, in der Prinz Eugen Straße 20-22.