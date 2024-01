Odermatt in erstem Lauberhorn-Training voran - Babinsky 11.

Der Gesamtweltcupführende Marco Odermatt ist am Dienstag im ersten Training für die Weltcup-Abfahrten am Donnerstag und Samstag in Wengen der Schnellste gewesen und geht wohl auf seinen nächsten Heimsieg los. Nachdem der Schweizer am Wochenende zum dritten Mal in Folge den Riesentorlauf in Adelboden gewonnen hat, lag er auf der längsten Abfahrt des Winters beim Abtasten mit 0,05 Sek. Vorsprung auf den US-Amerikaner Jared Goldberg und weit vor den Österreichern in Front.

Schnellster von acht angetretenen Österreichern war der mit Startnummer 35 gefahrene Stefan Babinsky als Elfter, der Rückstand des Sechsten der ersten Gröden-Abfahrt und des Bormio-Super-G betrug 2,22 Sek. Der in Trainingsläufen bekannt zurückhaltende Vincent Kriechmayr belegte Rang 18 (+3,03), Otmar Striedinger (+3,25) wurde unmittelbar vor Daniel Danklmaier (+3,43) 23. Für Daniel Hemetsberger (+4,32) ist nur Rang 28 geblieben. Da nur acht ÖSV-Abfahrer antreten - Christopher Neumayer fällt erkrankt aus -, gibt es keine interne rot-weiß-rote Qualifikation.

Johannes Strolz (+6,11), Christoph Krenn (+6,91) und Raphael Haaser (+7,23) belegten die Ränge 43, 48 und 50. Ob Strolz beide Abfahrten fährt, ist offen. Odermatt freilich jagt noch seinem ersten Abfahrts-Weltcupsieg nach, hat aber schon acht zwei Plätze - darunter in den vergangenen beiden Jahren in Wengen, als er sich dem Norweger Aleksandar Aamodt Kilde geschlagen geben musste. Der Weltmeister in dieser Disziplin hat in den bisherigen drei Saison-Abfahrten zwei dritte Plätze verbucht gehabt, ehe er in Bormio erneut Zweiter wurde.

Auch wenn am Dienstag vom Originalstart gefahren wurde, soll die Donnerstag-Abfahrt wie in den vergangenen beiden Jahren auf verkürzter Strecke ausgetragen werden. Dafür soll speziell am Mittwoch (12.30 Uhr) trainiert werden. Für Freitag ist ein Super-G angesetzt, für Samstag die Lauberhorn-Abfahrt vom Originalstart (alles 12.30). Ab Donnerstag wird es kalt und sonnig.