Odermatt im Adelboden-RTL voran - Feller Fünfter

Marco Odermatt greift nach seinem zweiten Sieg auf dem legendären Chuenisbärgli in Adelboden. Der Ski-Weltcup-Gesamtsieger der Vorsaison liegt nach dem ersten Riesentorlauf-Durchgang am Samstag mit 0,32 Sekunden Vorsprung auf den Norweger Henrik Kristoffersen voran. Als Dritter ist Odermatts Schweizer Landsmann Loic Meillard (+0,49) noch in Schlagdistanz. Manuel Feller bekam als bester Österreicher auf Platz fünf 1,31 Sek. aufgebrummt.

Marco Schwarz (+2,07) und der frischgebackene Vater Stefan Brennsteiner (+2,13) waren nach 30 Gestarteten innerhalb der Top Ten. Raphael Haaser (+2,83) und Patrick Feurstein (+3,22) liegen weiter zurück. Der zweite Durchgang beginnt um 13.30 Uhr (live ORF 1).