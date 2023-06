OCR Challenge neu in Hohenems!

Am Samstag, dem 24. Juni 2023, ist es soweit: Die erste OCR Challenge Hohenems wird gestartet.

OCR bedeutet „Obstacle Course Racing“ und bezeichnet die Trendsportart Hindernislauf. Auf einer Strecke von rund 5,5 Kilometern durch die Stadt ist Ausdauer, Beweglichkeit, Kraft und Teamgeist gefragt. Die OCR Kids Challenge wird extra für Kinder und Jugendliche zwischen acht und 15 Jahren organisiert und ist kostenlos.

Obstacle Course Racing

OCR ist eine Sportart, bei der ein Wettkämpfer, der zu Fuß unterwegs ist, verschiedene Herausforderungen in Form von Hindernissen bewältigen muss. Hindernisse bestehen zum Beispiel darin, über Wände zu klettern, schwere Gegenstände zu tragen, Gewässer zu durchqueren, durch den Schlamm zu kriechen oder über Gräben zu springen. OCR ist neu, jung und erlebte in den letzten Jahren weltweit einen regelrechten Boom. Die Sportart spricht alle an. Vom erfahrenen Wettbewerber bis zum ambitionierten Freizeitsportler, junge Sportler, Kinder und Familien.