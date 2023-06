OCR-Challenge begeisterte Teilnehmer und Zuschauer

Rund 400 Teilnehmende haben am Samstag, dem 24. Juni 2023, an der ersten Ausführung der OCR-Challenge in Hohenems teilgenommen. Der neue Hindernislauf war ein Erfolg auf der ganzen Linie.

Bei bestem Wetter kämpften sich die Teilnehmer durch eine anspruchsvolle, rund sechs Kilometer lange Strecke, welche fast 20 Hindernisse beinhaltete. Die Kinder konnten sich bei der OCR-Kidschallenge auf einem separaten Parcours messen.

Die Teilnehmer mussten sowohl natürliche Hindernisse überwinden als auch speziell für diesen Sport konstruierte Herausforderungen meistern. Die OCR-Challenge erwies sich nicht nur als ein mitreißendes sportliches Ereignis, sondern auch als perfekte Gelegenheit für Teambuilding und den Zusammenhalt unter den Teilnehmern. Die Teams waren in der Lage, ihre Fähigkeiten zu bündeln und gemeinsam die verschiedenen Hindernisse zu bewältigen. Die Veranstaltung bot somit nicht nur sportliche Herausforderungen, sondern stärkte auch den Teamgeist und förderte das Vertrauen untereinander.

OCR, was für Obstacle Course Racing steht, ist eine aufstrebende Sportart, bei der die Teilnehmer zu Fuß verschiedene physische Herausforderungen in Form von Hindernissen bewältigen müssen. Diese Hindernisse reichen von Klettern über Wände, Tragen schwerer Gegenstände, Durchqueren von Gewässern bis hin zum Kriechen durch Schlamm oder Überwinden von speziell angefertigten Aufbauten.

„Die OCR Challenge in Hohenems war zweifellos ein voller Erfolg. Unser Ziel ist es, dieses Event in den kommenden Jahren sicherlich zu einem festen Bestandteil des regionalen Sportkalenders werden zu lassen“, so Sportstadtrat Markus Klien.

Rolf Rotach vom Organisationsteam stellte fest: „Vielen Teilnehmenden geht es nicht nur um die Zeit, sondern vor allem um das gemeinsame Erlebnis und das tolle Gefühl, etwas Außergewöhnliches geleistet zu haben. Wir danken allen Teilnehmern, Zuschauern, Sponsoren und vor allem der Sportstadt Hohenems für die großartige Unterstützung.“