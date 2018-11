"Ocean Cleanup" startete "recht prächtig"

Anfang September verließ die erste Hochsee-Müllsammeleinrichtung im Rahmen des international viel beachteten "Ocean Cleanup"-Projekts den Hafen von San Francisco. Nach einer eingehenden Testphase ist die rund 600 Meter lange schwimmende Barriere an ihrem Bestimmungsort angekommen und funktioniert laut Meeresbiologen Gerhard Herndl von der Uni Wien trotz Anfangsproblemen "recht prächtig".

Das Konzept gehe bisher auch auf, “das Plastik sammelt sich wirklich an und die Lebewesen werden auch nicht geschädigt”, sagte Herndl, der am Department für Limnologie und Bio-Ozeanographie der Universität Wien forscht und dort im Mai die neue interdisziplinäre Forschungsplattform “PLENTY – Plastics in the Environment and Society” mitinitiiert hat. Lediglich Exemplare der an der Wasseroberfläche treibenden Segelqualle (Velella velella) sammeln sich wie erwartet in größerer Zahl an der Barriere. Diese Art könne diese Ausfälle allerdings leicht kompensieren, so der Biologe.