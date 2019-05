Obstkulturen durch die Infektionskrankheit Feuerbrand akut gefährdet

Lochau. Seit über 20 Jahren wird diese gefährliche Pflanzenkrankheit in Lochau erfasst und bekämpft. Mit der Blütezeit ist der Feuerbrand wieder im Vormarsch. Bäume und Sträucher müssen kontrolliert werden, denn es besteht Meldepflicht.

Auch in Lochau ist in den vergangenen Wochen diese hoch infektiöse und sehr schwer zu bekämpfende Erkrankung bei verschiedenen Obst- und Ziergehölzen wieder festgestellt worden. Denn die Infektion erfolgt meist während der Blütezeit.

Im Nahbereich, wie in einem Obstgarten, erfolgt die Ausbreitung der Krankheit durch Regen, Wind und Insekten. Das Bakterium dringt nach der Übertragung tief in die Wirtepflanze ein. Die Ausbreitung der Erreger innerhalb der Wirtepflanze erfolgt sehr schnell. Frühestens fünf bis dreißig Tage nach der Infektion werden Absterbeerscheinungen sichtbar. Innerhalb nur weniger Wochen kann mitunter ein ganzer Baum abgestorben sein.

„Wir sind auf die Mithilfe der Grund- und Gartenbesitzer angewiesen. Nur wenn uns die Feuerbrandfälle schnell gemeldet werden, können wir eine weitere Ausbreitung verhindern. Ich appelliere an alle Obstgartenbesitzer, aktiv in ihrem eigenen Interesse mitzuarbeiten“, so der Lochauer Feuerbrandbeauftragte Michael Sinz vom Wirtschaftshof mit einem Aufruf an alle Lochauerinnen und Lochauer.