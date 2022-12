Obstbaumpflege in Theorie und Praxis

Am Samstag, dem 4. Februar 2023, veranstalten die Obst- und Gartenbauvereine Emsreute und Hohenems in Zusammenarbeit mit der Umweltabteilung der Stadt einen Baumschnittkurs in Theorie und Praxis (www.hohenems.at/obstbaumaktion).

Eingeladen sind alle Interessierten, unabhängig von einer Bestellung:

• 9 – 11.30 Uhr: Theorie im BSBZ (Landwirtschaftsschule in Hohenems)

• Optional Mittagessen: Die Mittagessen müssen vorab bestellt werden, daher wenn gewünscht bei der Einzahlung gleich miteinzahlen – gilt als Bestellung.

• 13 – 15.30 Uhr: Praxis in kleineren Gruppen an verschiedenen Standorten.

Je nach Teilnehmerzahl sind am Nachmittag mehrere Baumwärter vor Ort.

Daher ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich.

Im Praxisteil sollen die Teilnehmer die Möglichkeit bekommen, einen Baum unter Anleitung selbst in die richtige Form zu bringen (Baumschere mitbringen).

Kursleiter:

• Armin Rauch (Obmann der Vorarlberger Baumwärter)

• Lothar Lins (Stellvertretender Obmann der Vorarlberger Baumwärter)

Anmeldung

Mit der Einzahlung von:

• 10 Euro pro Person für Vereinsmitglieder des OGV Hohenems oder Emsreute

• 15 Euro pro Person für Nicht-Vereinsmitglieder

• Optional Mittagessen: 13 Euro pro Person

• Anmeldeschluss ist der 25. Jänner 2023.

ist die Anmeldung fixiert.

Der Kursbeitrag kann auf folgendes Konto einbezahlt werden: OGV Emsreute, IBAN AT41 3743 8001 0007 6737, Verwendungszweck: „Obstbaumpflege“.